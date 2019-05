Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen : Länder stellen in letzter Minute Nachforderungen

Länder stellen in letzter Minute Nachforderungen

Berlin Das Bundeskabinett soll am Mittwoch die Eckpunkte für ein „Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen“ beschließen, das Hilfen des Bundes für die Kohleländer von insgesamt 40 Milliarden Euro bis 2038 vorsieht.

Bis zum Dienstagabend war unsicher, ob die Eckpunkte wie geplant vom Kabinett beschlossen werden können. Denn in letzter Minute hatten dem Vernehmen nach auch Nicht-Kohle-Länder wie Bayern und Baden-Württemberg noch finanzielle Forderungen gestellt, die Finanzminister Olaf Scholz (SPD) nicht billigen wollte. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) war daher am Dienstag in intensiven Gesprächen mit Scholz.