Nahverkehr Länder halten trotz D-Ticket an meisten Bahnangeboten fest

In Nordrhein-Westfalen ist der Schienennahverkehr aufgrund finanzieller Zusagen durch das Land NRW bis Ende 2025 gesichert. „Es drohen also derzeit keine akuten Abbestellungen aufgrund von fehlenden finanziellen Mitteln“, betont ein Sprecher der drei zuständigen Zweckverbände. Ab 2026 sehe es aktuell so aus, dass die bislang eingeplanten Mittel dann bei weitem nicht mehr ausreichen würden - auch für das bestehende Angebot nicht. „Vom politisch anvisierten Ausbau des Angebots ganz zu schweigen. Hier werden dringend weitere Gelder benötigt.“