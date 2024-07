EHI-Studie 100.000 Ladendiebe pro Tag

Das ist auch eine Folge des Fachkräftemangels in einer Branche, die sich technisch immer aufwendiger gegen den Diebstahl zu schützen versucht. Investiert wird für ein Milliardenbudget in Personalschulung, in Kameras, in elektronische Warensicherungssysteme. Doch der Betrag, der da gegenwärtig von den Unternehmen insgesamt ausgegeben wird, ist immer noch deutlich kleiner als der Schaden, der durch Kriminelle entsteht. Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes HDE, forderte schon im vergangenen Jahr härtere Strafen für die Täter: „Ladendiebstahl ist keine Kleinigkeit, sondern ein ernst zu nehmendes Vermögensdelikt. Jahr für Jahr erleidet der Einzelhandel in Deutschland auf diese Art Verluste in Milliardenhöhe. Da darf es keine Bagatellisierung oder falsch verstandene Toleranz geben. Wir brauchen eine konsequentere Sanktionierung des Ladendiebstahls. Hier geht es um das Eigentum von Unternehmen.“