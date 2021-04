L'Oréal Dividende 2021 : L'Oréal lädt zur Hauptversammlung 2021 ein

Am 20. April findet die L'Oréal-Hauptversammlung 2021 statt. Foto: Bretz Andreas/Bretz, Andreas (abr)

Am 20. April 2021 lädt L'Oréal seine Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung 2021 ein. Alle Infos zur Dividende und Veranstaltung haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Wann findet die L'Oréal-Hauptversammlung 2021 statt?

Die L'Oréal-Hauptversammlung findet in diesem Jahr am 20. April 2021 um 10 Uhr statt. Aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie wird dieL'Oréal-Hauptversammlung 2021 auf der Basis von „verschlossenen Türen“ (à huis close) abgehalten. Die Hauptversammlung wird live in Bild und Ton übertragen.