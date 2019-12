Klage vor dem Landgericht Wuppertal : Klage: Kundin will wegen neuem Thermomix Geld zurück

Wuppertal Viele Kunden waren sauer, als Vorwerk völlig überraschend ein neues Thermomix-Modell vorstellte: Sie hatten sich gerade erst den Vorgänger gekauft. Nun fordert eine Kundin vor Gericht ihr Geld zurück. Der Richter macht ihr wenig Hoffnung – lässt aber eine Hintertür offen.

In erster Instanz hatte sie verloren. Und auch der Vorsitzende Richter am Landgericht Wuppertal, Stefan Istel, macht bei der Verhandlung am Dienstag wenig Hoffnung. „Wir können der Klägerin keine frohe Botschaft verkünden“, sagte der Richter. Das Urteil soll zwar erst am 9. Januar bekanntgegeben werden, doch der Richter machte klar, dass man generell damit rechnen müsse, dass Unternehmen irgendwann neuere Modelle auf den Markt brächten. Vorwerk hatte Kunden, die zwischen dem 20. Februar und dem 8. März ein älteres Modell bestellt hatten, ein Wechselangebot gemacht. Hätte Jana B. ihr Gerät ein paar Wochen später bestellt, hätte auch sie es in Anspruch nehmen können. „Irgendeine zeitliche Grenze muss es immer geben“, sagte der Richter: „Es wird immer Unzufriedene geben, die durch das Raster fallen.“