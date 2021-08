Teures Bauen : Kunden müssen noch länger auf Handwerker warten

Berlin Der Materialmangel bei wichtigen Rohstoffen kommt jetzt auch bei den Verbrauchern an: Bauen ist in den letzten Monaten extrem teuer geworden. Der Handwerkspräsident warnt vor einem Einbruch des privaten Wohnungsbaus.

Kunden müssen wegen Lieferengpässen bei Rohstoffen immer länger auf einen Handwerker warten - und Bauen wird teurer. Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Nicht nur Holz ist derzeit knapp und teurer, sondern alles, was man braucht, um ein Haus zu bauen oder zu renovieren und vieles mehr. Auch elektronische Teile für unsere Elektroniker und Kabel und all das fehlt. Das macht unseren Betrieben in diesen Bereichen im Moment ganz schwer zu schaffen.“ Wollseifer warnte vor einem Einbruch des privaten Wohnungsbaus.