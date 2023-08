Studie zu KI-Auswirkungen Künstliche Intelligenz wirkt sich besonders auf Bürojobs aus

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) werde in erster Linie „wahrscheinlich nicht“ zur Vernichtung von Arbeitsplätzen führen, sondern eher zu möglichen Veränderungen der Qualität von Jobs - insbesondere mit Blick auf Arbeitsintensität und Autonomie, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Papier der der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO).