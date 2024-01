Künstliche Intelligenz Noch warten alle auf die große Revolution

Analyse | Düsseldorf · Keine Technologie beflügelt so die Fantasie wie die Künstliche Intelligenz. In der Wirtschaft ist sie noch nicht so recht angekommen. Der Grund dafür liegt ausgerechnet im Erfolg der großen IT-Konzerne. Warum der nicht allen zugute kommt.

31.01.2024 , 10:12 Uhr

Das Logo des KI-Starups Open AI, dessen Plattform ChatGPT eigenständig Texte, Programme, Präsentationen oder Musik erstellen kann. Foto: AP/Michael Dwyer