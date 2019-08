Sanktionen steigen auf zehn Prozent vom Umsatz : Milliarden-Strafen für kriminelle Konzerne

Berlin Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) bringt den Gesetzentwurf zur Sanktionierung von Unternehmen auf den Weg.

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) will kriminelle Unternehmen künftig härter bestrafen. Dafür hat ihr Haus nun die Verabredung aus dem Koalitionsvertrag in einen Gesetzentwurf umgesetzt. Wenn der Bundestag zustimmt und sich der Bundesrat nicht quer stellt, werden vom nächsten Jahr an Sanktionen von deutlich mehr als der aktuellen Höchstgrenze von 10 Millionen Euro fällig.