Thyssenkrupp : Krupp-Stiftung trägt Strategiewechsel mit

Essen Der Thyssenkrupp-Großaktionär stellt sich hinter die Börsenpläne für die Aufzugsparte. Doch ein Verkauf bleibt eine Option.

In Essen ist das Kuratorium der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung zu seiner ersten Sitzung seit Bekanntgabe des radikalen Strategieschwenks von Thyssenkrupp-Chef Guido Kerkhoff zusammengetroffen. Der Konzernchef hatte als Reaktion auf die drohende Untersagung der geplanten Stahl-Fusion mit Tata Steel durch die EU-Kommission die Aufspaltung des Konzerns beerdigt. Stattdessen will er nun das Aufzuggeschäft an die Börse bringen und so dem klammen Konzern dringend benötigtes Geld in die Kassen spülen. Flankiert wird die Maßnahme von einem massiven Sparprogramm: 6000 Stellen sollen weltweit wegfallen, 4000 davon in Deutschland.