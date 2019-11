Industriekonzern in der Krise : Kritik an Thyssenkrupps neuer Strategie kommt von allen Seiten

Kritik an Thyssenkrupps neuer Strategie kommt von allen Seiten

Industriekonzern in der Krise

Die Konzernzentrale von ThyssenKrupp in Essen. (Archiv). Foto: dpa/Marcel Kusch

Essen Die Krise beim Essener Industriekonzern spitzt sich immer dramatischer zu. Nun melden sich Aktionärsvertreter, Betriebsräte und der Ruhrbischof zu Wort – mit klaren Ansagen an das Management.

Angesichts der dramatischen Situation bei Thyssenkrupp kommt von Aktionärsseite Kritik am Management. „Ich kann bisher nicht erkennen, warum der Führungswechsel bei Thyssenkrupp nötig war“, sagte Thomas Hechtfischer, Geschäftsführer bei der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, unserer Redaktion. „Anstatt echte Impulse zu geben, setzt Martina Merz doch nur die Strategie von Guido Kerkhoff fort.“ Bei der Restrukturierung mache sie weder mehr Tempo, noch gehe sie konsequenter vor, sagte er. „Das Ausscheiden von Herrn Kerkhoff kostet den Konzern damit nur unnötig mehr als sechs Millionen Euro.“

Thyssenkrupp hatte am Donnerstag einen Verlust von 304 Millionen Euro für das abgelaufene Geschäftsjahr kommuniziert. Auch für das laufende Jahr kündigte Konzernchefin Merz einen Verlust an und strich die Dividende. Das bezeichnete Hechtfischer als nachvollziehbar: „Wir stehen seit jeher auf dem Standpunkt, dass eine Ausschüttung an die Aktionäre auch verdient sein muss. Und das ist sie angesichts der dramatischen Zahlen bei Thyssenkrupp nicht.“ Noch verfüge der Konzern zwar über genügend Liquidität, „aber angesichts des negativen Cashflows ist klar, dass das nicht ewig weitergeht“, sagte er.