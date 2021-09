Krise bei Evergrande : Was steckt hinter dem Immobilienkonzern?

Was steckt hinter dem Immobilienkonzern?

Der Hauptsitz von Evergrande (l) in Shenzhen in China. Foto: dpa/Ng Han Guan

Die Schuldenkrise beim Immobilienkonzern Evergrande erschüttert die Finanzmärkte. Die Evergrande-Aktien sind seit Anfang des Jahres um rund 85 Prozent eingebrochen. Doch was steckt hinter dem Immobilienkonzern und warum könnte sein Zusammenbruch für Banken gefährlich werden?

Aktien- und Anleiheinvestoren fürchten sich vor einer Insolvenz des Unternehmens, das bis vor wenigen Wochen weitgehend unbekannt war außerhalb Chinas. Was steckt hinter Evergrande und warum könnte ein Zusammenbruch für Banken und andere Branchen gefährlich werden?

Der Konzern

Evergrande Group wurde 1996 in Guangzhou vom Unternehmer Hui Ya Kan gegründet, der laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes zu den reichsten Menschen Chinas gehört. Der 62-Jährige gelernte Stahltechniker ist mittlerweile Verwaltungsratschef. Er brachte Evergrande vor zwölf Jahren an die Börse und baute den Konzern zum zweitgrößten chinesischen Immobilienentwickler aus. 2020 erzielte Evergrande einen Umsatz von 108 Milliarden Dollar.

Um die Umsätze zu steigern, investierte Evergrande in andere Geschäftsfelder wie Elektroautos, Versicherungen, Mineralwasser und Fußball. Seit Mitte 2019 betreiben die Chinesen mit dem deutschen Antriebsspezialisten Hofer Powertrain ein Joint Venture für Elektromobilität. Auch in Schweden, Großbritannien und den Niederlanden ist Evergrande aktiv.

Die Sorgen

Die ersten Befürchtungen über Schwierigkeiten bei Evergrande kamen vor etwa einem Jahr hoch. Im September 2020 zirkulierte ein Brief, in dem das Management die Regierung um Staatshilfe bat bei seiner Restrukturierung. Evergrande wies den Brief als Fälschung zurück, die Spekulationen rissen aber nicht wieder ab.