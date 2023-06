Bio-Fuels, LNG und Co. So dreckig sind Kreuzfahrtschiffe wirklich

Was hat sich in der Branche in den vergangenen Jahren geändert? Grundsätzlich sei in Deutschland nicht so viel passiert, sagt Sönke Diesener, Referent Verkehrspolitik beim Nabu. Der Hamburger, der Rostocker und der Kieler Hafen haben 2022 Landstromanschlüsse bekommen, sodass die Schiffe im Hafen ihren Motor abstellen können, nennt Diesener als Beispiel. Auf europäischer Ebene sei dagegen mehr passiert: Zum Einen ist ein Gesetz verabschiedet worden, das eine Quote für klimafreundlicheren Treibstoff vorschreibt, den Schiffe mit einer Bruttoraumzahl über 5000 in der EU verwenden müssen, also alle größeren Schiffe. Ab 2025 muss die Treibhausgasintensität der eingesetzten Kraftstoffe bis 2050 immer weiter reduziert werden. Zum Anderen gilt ab 2030 eine Landstrompflicht in großen Häfen. Heißt: Wenn Container- und Passagierschiffe in großen EU-Häfen am Kai liegen, müssen sie ihren gesamten Strombedarf durch Landstrom decken.