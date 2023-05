Bargeldloses Zahlungsmittel Das ist laut Stiftung Warentest die beste Kreditkarte

Verglichen wurden die Karten hinsichtlich des Jahrespreises für Modellpersonen, die für den Test konstruiert wurden. Unterschieden wurde zwischen einem Standardnutzer, der mit der Kreditkarte pro Jahr bei Online-Händlern 4000 Euro und in Geschäften 1500 Euro im Jahr ausgibt. Die zweite Modellperson ist eine Reisende, die zweimal im Jahr sowohl in ein Euro-Land, als auch in ein Nicht-Euro-Land reist und dort jeweils Geld am Automaten abhebt und in Läden einkauft. Zusätzlich macht sie Umsätze von 4200 Euro im Internet, wovon sie 2200 für die Reisebuchungen umsetzt. Außerdem wurden die Zinsen für die Teilzahlungs­funk­tion verglichen, die eingesetzten Tan-Verfahren bei der jeweiligen Bank und die verschiedenen Zusatzfunktionen der Karten.