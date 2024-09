Debatte über unangekündigte Hausbesuche Wie darf der Chef überprüfen, ob ich wirklich krank bin?

„Haupteffekt ist sicherlich der psychologische Druck auf Beschäftigte, dass ihr häufiges Kranksein der Firma aufgefallen ist“, meint Expertin Bender. Wenn ein krankgeschriebener Beschäftigter dagegen im Garten oder bei einem Spaziergang angetroffen würde, wäre dies keineswegs zwingend ein Beweis dafür, dass jemand in Wahrheit gesund ist. „Es kommt natürlich darauf an, welche Krankheit vorliegt oder vorliegen soll. Wenn jemand angeblich einen Bandscheibenvorfall hat und dann beim Umgraben des Gartens gesichtet wird, dürfte das ein Problem darstellen“ meint Anwalt Heimann. Umgekehrt sei es so, dass viele Menschen wegen Burn-Out krankgeschrieben würden, was einen Spaziergang oder eine Tätigkeit im Garten aber keineswegs ausschließe. Heimann ergänzt: „Als Arbeitgeber muss man also vorsichtig sein mit gegebenenfalls vorschnellen Schlüssen, wenn man nichts über die Ursache weiß.“