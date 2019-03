Nach dem Herzinfarkt im Oktober: Kranker Caparros tritt bei C&A zurück

Düsseldorf Seine gesundheitiche Verfassung zwingt den Manager zum Rückzug. Sein Nachfolger ist ein Brenninkmeijer.

Die Karriere von Alain Caparros (62) als Europa-Chef des Textilfilialisten C&A hat ein jähes Ende gefunden. „Leider sehe ich mich aufgrund meines Herzinfarktes im vergangenen Jahr nicht mehr in der Lage, meine Position mit dem erforderlichen Einsatz auszufüllen“, teilte Caparros am Mittwoch mit und erklärte: „Mit großem Bedauern und in enger Abstimmung mit meinem Team, dem Vorstand und den Eigentümern habe ich mich entschieden, die Führung des Unternehmens an einen Nachfolger zu übergeben. Damit möchte ich sicherstellen, dass die positive Entwicklung des Unternehmens weiter vorangetrieben wird und ich mich auf meine Genesung konzentrieren kann.“ Als Berater will er C&A aber erhalten bleiben. Der Nachfolger kommt aus der Eigentümerfamilie: Edward Brenninkmeijer ist seit 2014 verantwortlich für C&A in Brasilien, Mexiko und China.