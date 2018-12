Kassen melden Rekord: Noch nie waren so viele Menschen gesetzlich krankenversichert

Noch nie waren so viele Menschen gesetzlich krankenversichert

Berlin Die gesetzlichen Krankenkassen melden einen Versichertenrekord. Mit über 73 Millionen sind in diesem Monat mehr Menschen gesetzlich versichert als jemals zuvor.

Pfeiffer sagte, diese Entwicklung sei "sicher kein Zufall". Die 110 gesetzlichen Krankenkassen versicherten rund 90 Prozent der Bevölkerung. "In der gesetzlichen Krankenversicherung richten sich die Leistungen nach der medizinischen Notwendigkeit, die Beiträge hingegen nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Einzelnen", so Pfeiffer. Daher sinke beispielsweise beim Wechsel aus dem Berufsleben in die Rente der Beitrag, während die Leistungen altersbedingt häufig stiegen. Das sei gelebte Solidarität der Jungen mit den Alten und der Gutverdiener mit den Beziehern niedriger Einkommen.