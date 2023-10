Nach Bekanntgabe von Klinik-Schließungen Krankenhäuser wollen Personal aus Hilden, Haan und Solingen einstellen

Obwohl gleich drei Krankenhäuser in Solingen, Hilden und Haan bald schließen werden, sieht das NRW-Gesundheitsministerium (Mags) die stationäre Versorgung in der Region nicht in Gefahr. Fielen die Standorte der insolventen Kplus-Gruppe weg, sei es für 90 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner immer noch möglich, in 20 Minuten eine internistische oder chirurgische Krankenhausversorgung zu erreichen. Und auch für das Bundesland an sich gab es Entwarnung: „Von einer eingeschränkten stationären Versorgung der Bürgerinnen und Bürger kann in NRW keine Rede sein“, schreibt ein Sprecher auf Anfrage.