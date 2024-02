Für wen geeignet? Wie anmelden? Videosprechstunde für kranke Kinder in den Osterferien

Wenn Kinder am Wochenende oder in der Nacht so krank werden, dass ihre Eltern ärztlichen Rat brauchen, mussten sie bislang meist in die Notaufnahme. Nun bietet die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KV) auch in den Osterferien eine Videosprechstunde an. Das Angebot im Winter wurde rege genutzt und war am 31. Januar ausgelaufen.