Arbeitskampf Kräftemessen in der Rezession - Werden Streiks immer härter?

Ja, meint etwa Hagen Lesch, der Tarifexperte des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. „Die Tarifauseinandersetzungen sind schon im letzten Jahr härter als in den Jahren davor geführt worden“, sagte Lesch der Deutschen Presse-Agentur. Das arbeitgebernahe Institut misst das Ausmaß der Tarifkonflikte seit 2010 in ausgewählten Branchen mit einem Punktesystem. „Seit 2010 haben wir keinen so hohen Konfliktwert wie im letzten Jahr gehabt.“ Zwar gebe es noch keine Auswertung für das erste Quartal 2024. „Aber es deutet sich an, dass wir im laufenden Jahr ein ähnlich hohes Niveau behalten werden wie wir es im letzten Jahr hatten.“