Tipps für Handynutzer : So umgehen Sie die Kostenfallen Ihres Smartphones

Stichprobe Die Europäische Komission erhebt jährlich die Durchschnittspreise für ein Gigabyte mobiles Datenvolumen innerhalb der EU und vergleicht sie miteinander. Für jedes Datenpaket in allen untersuchten Ländern wird nach Angaben der Verbraucherzentrale der günstigste Tarifin der Stichprobe ausgewählt.

Ergebnis Der Preis in Deutschland ist im Vergleich zu anderen EU-Staaten überdurchschnittlich hoch. Ein Gigabyte kostete nach der Untersuchung im Jahr 2019 rund 3,35 Euro. Nur in Spanien musste mehr gezahlt werden (3,58 Euro). In Italien fallen dagegen nur 1,65 Euro an, in Polen gerade einmal 83 Cent.