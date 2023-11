Studie Konsumstimmung hellt sich pünktlich zum Weihnachtsgeschäft etwas auf

Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft hat sich die Konsumstimmung in Deutschland verbessert und ihren Abwärtstrend der vergangenen Monate gestoppt. Das geht aus der neuesten Konsumstudie des Nürnberger Konsumforschungsunternehmens GfK und des Nürnberg Instituts für Marktentscheidungen (NIM) hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde. „Nach drei Rückgängen in Folge stabilisiert sich das Konsumklima zum Jahresende“, sagte NIM-Konsumexperte Rolf Bürkl.