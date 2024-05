Wichtiger Produktionsstandort Konsumkrise trifft Möbelindustrie in Ostwestfalen-Lippe besonders hart

Die Möbelindustrie in Ostwestfalen-Lippe ist von der Kaufzurückhaltung vieler Verbraucher besonders betroffen. Die Umsätze bei Betrieben im Nordosten Nordrhein-Westfalens sind 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 9,4 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro gesunken, wie die Verbände der Holz- und Möbelindustrie Nordrhein-Westfalen am Montag mitteilten. In der Küchenmöbelindustrie gingen die Erlöse in der Region demnach um 5,9 Prozent zurück auf 3,9 Milliarden Euro. Das Minus fiel damit deutlich höher aus als bei Herstellern in ganz NRW oder bundesweit. Der Umsatz in Deutschland ging zuletzt laut Verband insgesamt um 5 Prozent zurück, bei Küchenmöbeln lediglich um 1,6 Prozent.