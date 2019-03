Kommentar zur Konjunkturprognose der Wirtschaftsweisen: Ein Grund mehr, den Soli für alle abzuschaffen

Berlin Die Konjunktur wird merklich schwächer, doch von einer drohenden Rezession wollen die fünf Professoren nicht sprechen, die im Volksmund Wirtschaftsweise genannt werden. Die Bundesregierung sollte auf alles gefasst sein und finanzpolitisch reagieren.

ist Korrespondentin in Berlin.

Die Wirtschaftsweisen wissen um diese Schwäche und zählen deshalb jede Menge „Risiken“ auf, die dazu führen können, dass auch die aufgefrischte Prognose nicht zu halten ist. In diesem Frühjahr sind die Konjunkturrisiken besonders gravierend und zahlreich: der unsichere Brexit, die ungelösten Handelskonflikte mit den USA und eine unerwartet starke Wachstumsabschwächung in China werden genannt. Vor allem aber eine Spirale protektionistischer Aktionen und Gegenaktionen könnte die Exportnation dann doch in eine Rezession zwingen.