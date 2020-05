Konjunkturpaket : CDU-Chefin rüffelt Kollegen nach umstrittenem Mindestlohn-Vorstoß

Berlin Der Vorstoß von Wirtschaftspolitikern der Unionsfraktion, den Mindestlohn abzusenken oder 2021 zumindest nicht weiter anzuheben, hat erheblichen Widerspruch ausgelöst. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer pfiff die 17-köpfige Gruppe aus der Fraktion wieder zurück.

Die unabhängige Mindestlohnkommission wird bereits im Juni ihre Empfehlung für die Mindestlohnhöhe ab 1. Januar 2021 abgeben. Seit Einführung des Mindestlohns 2015 gab es bisher nur Erhöhungen. Der Mindestlohn beträgt derzeit 9,35 Euro. Nach den bisherigen rechtlichen Vorgaben und Schätzungen müsste die gesetzliche Lohnuntergrenze 2021 auf rund 9,80 Euro steigen. In einem Papier, in dem die Fraktions-Arbeitsgruppe Wirtschaft und Energie ihre Forderungen für ein Wachstumsprogramm nach der Corona-Krise skizzierte, hieß es dagegen: „Außerdem sollte die Mindestlohnkommission den wirtschaftlichen Einbruch und die sinkenden Einkommen bei der Festlegung des Mindestlohnes berücksichtigen und den Mindestlohn entsprechend absenken, mindestens aber eine Erhöhung für 2021 aussetzen.“

Die Koalitionsspitzen wollen am 2. Juni über ein weiteres milliardenschweres Konjunkturpaket zur Ankurbelung der Wirtschaft beraten. Im Vorfeld haben Wirtschaftsverbände eine Reihe von Vorschlägen und Forderungen präsentiert. In einem „Anti-Rezessions-Programm“ fordert etwa der Verband der Familienunternehmer, die Rente mit 63 wieder abzuschaffen, um die Rentenversicherung zu entlasten. „Angesichts einbrechender Steuereinnahmen wird es dem Staat immer schwerer fallen, seine hohen Zuschüsse in die Rentenversicherung aufrecht zu erhalten. Zur Entlastung sollte die Rente mit 63 abgeschafft und der künftige Renteneintritt an die Entwicklung der Lebenszeit angepasst werden“, heißt es in dem Papier.