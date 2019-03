Konjunktur: Die Wirtschaftsweisen halbieren ihre Prognose

Berlin Die Top-Ökonomen sehen hohe Risiken für die deutsche Konjunktur und raten der Regierung, den Soli für alle abzuschaffen – auch um Wettbewerbsnachteile für deutsche Firmen gegenüber den USA zu verringern.

Deutschlands führende Ökonomen haben ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr drastisch nach unten korrigiert: Der Sachverständigenrat der so genannten Wirtschaftsweisen hat seine Vorhersage von 1,5 auf nur noch 0,8 Prozent Zuwachs fast halbiert. Das Expansionstempo der Wirtschaft habe „merklich nachgelassen“, die Grunddynamik der Wirtschaft sei verlangsamt, sagte der Vorsitzende des Beratergremiums der Bundesregierung, Christoph Schmidt, am Dienstag in Berlin. Eine Rezession erwarte der Rat allerdings nicht, wenngleich die Konjunkturrisiken in diesem Frühjahr „sehr hoch“ seien. Für das kommende Jahr sagen die Experten aber wieder 1,7 Prozent Wachstum voraus, weil die Inlandsnachfrage robust bleibe und 2020 mehr Arbeitstage anfielen. Bereinigt um diesen Effekt würde die Wirtschaft 2020 mit 1,3 Prozent wachsen.