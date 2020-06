Kostenpflichtiger Inhalt: Konjunkturprogramm : Regierung bringt ihr „Kraftpaket“ gegen die Krise auf den Weg

Finanzminister Olaf Scholz (SPD, vorn) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Freitag nach dem Kabinettsbeschluss zum Konjunkturpaket. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Die Minister Scholz und Altmaier sind überzeugt, dass der Einzelhandel die Senkung der Mehrwertsteuer an die Verbraucher weitergeben und die Preise senken wird. Altmaier empfiehlt den Händlern, pauschale Rabatte an den Kassen zu gewähren, um in der Nacht zum 1. Juli die Preisschilder nicht umstellen zu müssen.