Konjunkturabkühlung: Deutsche Wirtschaft legte 2018 nur um 1,5 Prozent zu

Berlin „Nur“ 1,5 Prozent Wachstum für die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr. Das ist der niedrigste Wert seit 2013. Und doch hat der deutsche Staatshaushalt vor allen wegen niedriger Zinskosten einen Rekordüberschuss erzielt.

Die deutsche Wirtschaft ist 2018 so langsam gewachsen wie seit fünf Jahren nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um 1,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Berlin mitteilte. Ökonomen hatten dies im Schnitt genauso erwartet. Es ist das neunte Wachstumsjahr in Folge. "Nach einem schwungvollen ersten Halbjahr und einer Delle im dritten Quartal gab es zum Jahresende Anzeichen einer leichten Erholung der deutschen Wirtschaft."