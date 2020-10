Konferenz zur Zukunft der Arbeit : Wenn der Roboter die Pflege übernimmt

Der Roboter „Pepper“ steht in einem Präsentatiosraum in der Firmenzentrale des IT-Unternehmens IBM. Foto: dpa/Sven Hoppe

Bonn Roboter sind in der Industrie Alltag, in der Pflege bislang aber nicht. Das liegt nicht nur an den finanziellen Zwängen vieler Pflegeanbieter – sondern auch an vielen Vorbehalten. Doch die sind oftmals unnötig.

Wenn Kirsten Thommes erklären soll, wie sich die Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Technologien in Deutschland und anderen Ländern unterscheidet, verweist sie auf eine Studie: In einer Umfrage seien Leute mal gefragt worden, woran sie beim Wort „Roboter“ denken würden. „Die Deutschen haben zu 65 Prozent an den Terminator gedacht, während Schweden überwiegend an einen produktiven Einsatz gedacht haben“, sagt die Professorin für Organizational Behavior an der Universität Paderborn. Thommes beschäftigt sich in ihrer Forschung viel mit der Interaktion von Mensch und Maschine – und kommt dabei immer wieder mit der Technikscheu der Deutschen in Kontakt, die sich unter anderem in der Assoziation mit dem Arnold-Schwarzenegger-Film zeigt. Zum Beispiel beim Thema Pflege.

Eine repräsentative Umfrage des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) anlässlich der Europäischen Arbeitsforschungstagung „Beyondwork 2020“ ergab, dass der Großteil der Deutschen den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Robotern überwiegend im industriellen Bereich sieht. 77 Prozent der Befragten gaben an, dass der Einsatz von Robotern in der Industrie förderlich sei. Für den medizinischen Bereich sahen immerhin noch knapp 38 Prozent große Chancen, in den Bereichen Bildung, Pflege und Handwerk hingegen selten bis kaum.

Info Auch Bürger können an der Konferenz teilnehmen Konferenz Die Konferenz Beyondwork2020 über den Wandel der Arbeit findet am 21. und 22. Oktober in Bonn statt. Aufgrund der Corona-Pandemie können Interessierte aber komplett digital teilnehmen. Veranstalter ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Teilnahme Die Teilnahme an der Konferenz, die im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft stattfindet, steht auch allen Bürgern offen, die sich vorab anmelden unter: https://www.beyondwork2020.com/

Thommes hält das für einen Fehler. „Ich sehe viele sinnvolle Einsatzgebiete von Robotersystemen, zum Beispiel in der Pflege, in der Bildung und der Verwaltung.“ Viele würden jedoch befürchten, dass der Mensch durch Roboter ersetzt werde. Dabei würden viele Systeme eher unterstützen als ersetzen. „Diese Schwarz- und Weißmalerei – vollautomatisiert oder gar nicht automatisiert –, die in Deutschland vorherrscht, ist nicht zielführend.“

In der Industrie sind Roboter längst Alltag. Seit Jahrzehnten helfen sie beim Bau von Autos, stehen Seite an Seite mit den Industriearbeitern an der Produktionsstraße. Künstliche Intelligenz kann dabei helfen, die Qualität von Bauteilen zu überwachen, viel genauer und schneller als dies das menschliche Auge könnte. Tätigkeiten, die einer klaren Systematik unterliegen, mit gleichbleibenden Aufgaben sind wie gemacht für den Einsatz von Robotern.

Doch obwohl auch die Pflege viele wiederkehrende, oft körperlich anstrengende Aufgaben aufweist, sind sie hier noch nicht angekommen. Es gibt Projekte, in denen etwa der einem Menschen ähnelnde Roboter Pepper eingesetzt wird. Er kann mit den Bewohnern von Pflegeeinrichtungen interagieren, könnte also zum Beispiel nachts eine demente Seniorin oder einen dementen Senior ansprechen, wenn dieser beispielsweise zum Supermarkt will.

Kirsten Thommes glaubt, dass viele ein falsches Bild von Robotern im Kopf haben. „Ein Roboter wird nicht die komplette Pflege anstelle eines Menschen übernehmen. Viel wahrscheinlich sind beispielsweise intelligente Betten“, sagt sie. Diese gibt es bereits heute. Sie können mithilfe von Sensoren erkennen, ob ein Patient im Bett liegt und wie sein Gesundheitszustand, also beispielsweise Puls und Atmung, ist. Laut Thommes gebe es inzwischen auch Roboter, die beim Umheben der Pflegebedürftigen helfen. „Doch die sind oft so sperrig, dass gerade viele mobile Pflegekräfte sie nicht nutzen, weil sie ohne diese Technik schneller sind“, sagt die Forscherin. Aus ihrer Sicht müssten Roboter daher häufiger mit mehr Bezug zur Praxis entwickelt werden.

An der Technischen-Universität in München forschen sie beispielsweise an Robotern, die auch im häuslichen Bereich unterstützen können – und testen deren Fähigkeiten auch schon mal in komplett eingerichteten Musterwohnungen. Da können Roboter dann plötzlich Menschen zudecken, Getränke holen oder beim Aufstehen helfen. Robotik-Professor Sami Haddadin verriet im Bayerischen Rundfunk unlängst, dass der Roboter namens Garmi sogar eine Kaffeemaschine bedienen könne – inklusive richtiger Dosierung des Kaffeepulvers.