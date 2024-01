Handels-Insolvenz Was wird aus den Galeria-Filialen?

Nach dem jüngsten Insolvenzantrag der Warenhauskette Galeria wächst die Angst vor weiteren Standortschließungen und deren Folgen für die Innenstädte – auch in Nordrhein-Westfalen. „Die großen Warenhäuser sind für viele Innenstädte Visitenkarte und Magnet. Dies gilt für Mittelstädte noch mehr als für die großen Metropolen“, sagte Christof Sommer, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes NRW, auf Anfrage. Schließungen würden das gesamte Umfeld erschüttern. Die Kommunen befänden sich schon seit Jahren in einem schmerzhaften Umbruch und seien weiterhin auf verlässliche Unterstützung des Landes angewiesen, so Sommer, der damit das Programm „Zukunft Innenstadt“ der Landesregierung ansprach.