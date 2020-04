Kommentar zur Krise : Den örtlichen Handel besser absichern

Meinung Düsseldorf Natürlich denken Post, Ebay, Zalando und andere Unternehmen auch an sich selbst, wenn sie es kleinen Handelsfirmen erleichtern wollen, ihre Waren online über sie zu verkaufen. Trotzdem ist die neue Initiative sehr gut.

Weil die meisten Geschäfte geschlossen sein müssen, gibt es für sie keine Alternative, als Produkte zu ihren lokalen Kunden per Post oder eigener Zustellung zu bringen. Doch wenn die Internetplattformen es nun erleichtern, Waren im Internet anzubieten und eine Bestellung anzunehmen, kann man dies nur begrüßen. Das ist gerade für größere Unternehmen deutlich effizienter, als Bestellungen nur am Telefon oder per Mail anzunehmen.