Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zur Konjunktur : Doppelter Schock für unsere Wirtschaft

Meinung Düsseldorf Zuerst meldete Deutschland am Donnerstag den Wirtschaftseinbruch um ein Zehntel zwischen April und Juni, dann kam am Nachmittag die ganz schlechte Nachricht aus den USA: Die Wirtschaftsleistung in der noch immer führenden Ökonomie der Welt war im zweiten Quartal sogar um ein Drittel eingebrochen.