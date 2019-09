Kommentar zur Deutschen Bahn : Rückbesinnung auf die Kernkompetenz

Meinung Düsseldorf Die Deutsche Bahn steht gerade vor einer schwierigen Entscheidung. Soll sie zusätzlich zu dem geplanten Verkauf ihres lukrativen Auslandsgeschäfts mit Bussen und Bahnen (Arriva) auch Teile des Logistikunternehmens Schenker versilbern, um ihre Verschuldung abzumildern? Dann gäbe es zwar auf einen Streich einen satten Geldsegen, aber zukünftige Gewinne wären passé.

Und doch macht der Verkauf der Auslandsaktivitäten in Gänze Sinn. Denn die Deutsche Bahn sollte sich endlich wieder auf ihr Kerngeschäft konzentrieren: den Transport von Menschen und Gütern hierzulande von A nach B. Sie muss all ihre Kraft darauf konzentrieren, nicht nur die zahlreichen Probleme durch den jahrzehntelang anhaltenden Investitionsstau in Deutschland in den Griff zu bekommen. Sie muss zudem auch in die Lage versetzt werden, die immer weiter steigenden Anforderungen der Politik zu erfüllen.