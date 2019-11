Kommentar zum Industriekonzern : Thyssenkrupp läuft die Zeit davon

Meinung Düsseldorf Es sind gelinde gesagt katastrophale Zahlen, die der neue Vorstand der einstigen Industrie-Ikone Thyssenkrupp am Donnerstag vorlegen musste. Es sind Zahlen, die am Fortbestand des Konzerns zweifeln lassen.

In Sachen Ergebnis konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr neben der Automobilzuliefersparte vor allem das Geschäft mit den Aufzügen punkten, also eben jener Unternehmensteil, der zur Sanierung des Konzerns zu Geld gemacht werden soll und damit künftig als Retter in der Not ausfällt. Wie genau in einer solchen Lage der Konzern eine blendende Zukunft ansteuern soll, ist schleierhaft.