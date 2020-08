Auslaufende Westbalkan-Regelung : Mit Fakten gegen Populisten

Meinung Düsseldorf Die Bundesregierung will die Regelung verschärfen, mit der Arbeitskräfte bislang vom Westbalkan unkompliziert nach Deutschland kommen können. Vor allem die Bauwirtschaft würde davon getroffen, blieben die Arbeitskräfte aus. Doch aus Sorge vor Angriffen von Rechts haben sich die Koalitionäre auf einen Kompromiss einigen müssen.

Seit dem vergangenen Jahr weisen sie gebetsmühlenartig auf die Folgen eines Auslaufens der sogenannten Westbalkan-Regelung hin. Dann kam Corona und machte die ganze Sache noch bedeutend schlimmer. Denn in der Union ist die Sorge groß, dass die AfD das Thema genüsslich spielen könnte: Steigende Arbeitslosigkeit und zugleich eine Rekrutierung von Kräften im Ausland sind ein gefundenes Fressen für Populisten. Sie lassen dabei geflissentlich unter den Tisch fallen, dass sich hierzulande überhaupt niemand mehr findet, der die körperlich herausfordernde Arbeit etwa als Eisenflechter ausüben mag. Ein Umstand, der übrigens genauso in der Fleischbranche oder bei der Ernte gilt. Und auch das Argument, dass die Menschen vom Westbalkan ja in die deutschen Sozialsysteme einwandern, ist absurd. Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung – also die Forschungsabteilung der Bundesagentur für Arbeit – hat nachgewiesen, dass so gut wie keiner der ins Land geholten Beschäftigten überhaupt arbeitslos wurde.