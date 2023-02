Zwei-Klassen-Gesellschaft für Briefe Wenn Post-Reform, dann richtig

Die Deutsche Post möchte, dass der Gesetzgeber ihr eine Zwei-Klassen-Gesellschaft bei der Briefzustellung erlaubt. Das hört sich erst einmal nach einem schlechten Geschäft für Verbraucher an, nach einer Zwei-Klassen-Medizin für arme und reiche Postkunden. Klar ist, dass der Bonner Konzern - und hier sollte er ehrlicher sein - auf diesem Weg seine Portoeinnahmen insgesamt erhöhen will. Doch abwegig ist der Post-Vorschlag nicht. Man kann ihn auch Produktdifferenzierung nennen: Wer seinen Brief morgen zugestellt sehen will, soll mehr zahlen als der, der diese Garantie nicht braucht und länger warten kann.