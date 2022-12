Kommentar zum Weltnaturgipfel Naturschutz nicht Aktivisten überlassen

In Ägypten versuchte die Staatengemeinschaft vergeblich, das Klima zu retten. In Montreal versucht sie es nun mit der Natur. Am Ende des Weltnaturgipfels soll ein globales Abkommen für den Artenschutz stehen. Absicht ist es, 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresflächen unter Schutz zu stellen. Das Ziel ist aller Mühen wert. Zurecht mahnt UN-Generalsekretär António Guterres, die Natur nicht länger wie eine Toilette zu behandeln. Das fängt bei dem achtlosen Wegwerfen der Kaffeebecher an und hört beim industriellen Verklappen von Plastikmüll nicht auf. Die Umwelt hat keinen Preis, und das rächt sich.