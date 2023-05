Der Staat als Beute Boni auf Staatskosten verbieten sich

Die Energiekrise treibt immer neue Blüten: Erst musste der Staat Uniper mit Milliarden retten. Nun stellt sich heraus, dass Uniper-Manager trotzdem Boni, teilweise in Millionen-Höhe, erhalten - letztlich finanziert aus Steuergeld. Zwar zahlt der Düsseldorfer Konzern wie vorgeschrieben keine Extras an Vorstände. Doch unterhalb der Ebene fließen sie weiter. Der Konzern verweist auf Arbeitsrecht und Wettbewerbssituation. Dennoch bleibt ein schaler Nachgeschmack. Nicht alles, was legal ist, ist auch legitim. Wieder sind es die Trader, die zu den Krisengewinnern gehören. Dabei haben die Gas- und Stromhändler vor allem deshalb so großvolumige Deals gemacht, weil die Energiepreise so stark gestiegen sind. Hier muss man über Spielregeln reden. Erst recht, wenn es unter den Topverdienern solche Händler gibt, die die Boni-Auszahlung bei Uniper eben noch abwarten - und dann zur Konkurrenz wechseln, die Uniper regelrecht ausweidet.