Kommentar zum Nachtragshaushalt : Lindners Taschenspielertrick

Christian Linder startet mit einem milliardenschweren Nachtragshaushalt und widmet Gelder um. Das ist gegen den Geist der Schuldenbremse, das hätte sich die große Koalition mal erlauben sollen. Kein überzeugender Start für den liberalen Finanzminister.

Das ging schnell: Als die FDP noch in der Opposition war, stand sie für die reine Lehre in der Haushaltspolitik. Immer wieder und zu Recht ermahnte sie die große Koalition, beim Verteilen von Geschenken Maß und die Schuldenbremse einzuhalten. Doch kaum sitzen die Liberalen in der Regierung, sieht alles anders aus. Als eine seiner ersten Amtshandlungen bringt Finanzminister Christian Lindner einen Nachtragshaushalt für milliardenschwere Investitionen auf den Weg.

Auf dem Papier hält Lindner alle Spielregeln ein, die Schuldenbremse ist in diesem Jahr zu Recht wegen Corona ausgesetzt. Doch er stockt den Klimafonds mit Mitteln auf, die als Kredite genehmigt waren, in diesem Jahr aber nicht mehr gebraucht werden. Er setzt also Geld ein, das zur kurzfristigen Bekämpfung der Corona-Krise gedacht war, um damit nun langfristige Maßnahmen zu finanzieren, die nichts mit Corona zu tun haben. Das ist ökonomisch fragwürdig, verfassungsrechtlich bedenklich und widerspricht dem Geist der Schuldenbremse, wie der FDP-Chef in der Opposition kritisiert hätte.