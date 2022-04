Ausgerechnet Rentner sollen bei Energiepauschale leer ausgehen : Mövenpick-Momente der Ampel-Politik

Die Partei-Chefs Lars Klingbeil (SPD), Christian Lindner (FDP) und Ricarda Lang (Grüne) erklärten am 24. März das Entlastungspaket. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Meinung Wenn das Bundeskabinett nächste Woche das Entlastungspaket berät, ist Nachsitzen nötig. Dass auch Gutverdiener 300 Euro erhalten sollen, Rentner aber leer ausgehen, ist liberale Klientelpolitik. Aber auch Cem Özdemir (Grüne) macht eine schlechte Figur im Kampf gegen hohen Lebensmittelpreise.

Nächtliche Verhandlungsmarathons führen selten zu klugen Ergebnissen. Das gilt für den Kampf gegen die Pandemie wie für die Bewältigung der Kriegs-Folgen. Es dürfte der Ampel-Koalition nun dämmern, dass ihr in einer langen März-Nacht vereinbarte Energie-Entlastungspaket Murks ist. Als misslungen muss vor allem die Energiepauschale von 300 Euro gelten, die alle steuerpflichtigen Erwerbstätigen erhalten sollen. Gutverdiener brauchen keine Hilfe bei hohen Energiepreisen, sie müssen diese einfach aushalten. Absurd ist auch, dass Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) diese Hilfe ausgerechnet Millionen Rentnern und nicht-steuerpflichtigen Minijobbern vorenthalten will.

Gewiss: Es gibt Senioren mit hohem Einkommen, die keine Unterstützung brauchen. Aber es gibt eben auch viele Senioren mit kleiner Rente, die unter den hohen Energie- und Nahrungsmittelpreisen weit mehr leiden als die nun Begünstigten. Da ist er wieder, der Mövenpick-Moment in der liberalen Steuerpolitik: Anstatt Bedürftigen auf ökonomisch sinnvolle Art zu helfen, werden Steuergeschenke an Gutverdiener verteilt. Das erinnert sehr an die spezielle Steuersenkung für Hoteliers, mit der die FDP vor Jahren Schlagzeilen machte.