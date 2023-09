Merz und die Flüchtlingspolitik Prothesenpopulismus löst kein Problem

Die wachsende Zahl an Flüchtlingen, die nach Europa kommen, wird vor Ort zum Problem. In manchen Städten gibt es noch freie Plätze in Unterkünften, andere haben ihre Kapazitätsgrenzen erreicht. Von den Problemen in Schulen und der Integration ganz zu schweigen. Die Kommunen fühlen sich alleingelassen, ungebremst weist ihnen die Landesregierung Flüchtlinge ohne Bleibeperspektive zu und lässt sie auf den Vorhaltekosten sitzen. Die CDU zeigt sich ebenso wie SPD und Grüne überfordert – umso merkwürdiger ist es, wie der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz versucht, aus der Krise Kapital zu schlagen. Dass Asylbewerber sich „die Zähne machen lassen“ und der deutsche Kassenpatient deshalb keine Termine bekommt, wie Merz behauptet, ist nicht nur dumpfer AfD-Sound, es ist auch sachlich falsch, wie er sich von den Kammern belehren lassen muss. Asylbewerber, erst recht abgelehnte, haben nicht mehr Ansprüche auf dem Zahnarztstuhl als Kassenpatienten. Das sind genau die populistischen Ausfälle, vor denen sich moderne Konservative bei Merz immer gefürchtet haben und die am Ende nur den Rechtsradikalen nutzen. So wird der Sauerländer nie Kanzler.