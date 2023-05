Hilfen während der Pandemie Weltfremdes Urteil zu Lufthansa-Rettung

Auf zwei Ebenen kann das Urteil des Gerichtshofs der EU zu den Lufthansa-Hilfen zwar begrüßt werden, aber teilweise befremdet es. Erstens ist gut, wenn die Rettung von Konzernen immer streng geprüft wird. Die EU wird nur wettbewerbsfähig gegenüber den USA und China bleiben, wenn die Unternehmen stark sind, wenn Märkte funktionieren, wogegen es den Verbrauchern schadet, wenn Unternehmen und Branchen dauerhaft subventioniert und geschützt werden. Zweitens ist gut, wenn das Gericht darauf hinweist, dass die Marktstärke der Lufthansa-Gruppe nur oberflächlich unter die Lupe genommen wurde. Es mussten zwar Start- und Landerechte in Frankfurt und München abgegeben werden, aber in Düsseldorf und Wien fand keine ernsthafte Prüfung statt. Als Ergebnis ist nun Eurowings in der NRW-Landeshauptstadt so stark wie nie, Wettbewerber wie Easyjet wurden abgeschreckt, die Ticketpreise sind eher hoch.