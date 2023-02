Lauterbachs Pläne gegen Lieferengpässe Eine armselige Arznei-Reform

Die Einsicht bei Karl Lauterbach ist da: Dass man in Deutschland nur schwer Fiebersaft für sein Kind bekomme, sei inakzeptabel, sagte der Bundesgesundheitsminister unlängst. In der Tat: Wie kann es sein, dass Eltern von Apotheke zu Apotheke eilen müssen, um ihrem kranken Kind mit einer Standardarznei helfen zu können? Dass Medikamente für viele andere Patienten in NRW und anderswo fehlen? Dass ein Hersteller in der Not Paracetamol-Saft umlenkt, der eigentlich für die Ukraine bestimmt war? Ausgerechnet das vom Krieg geschundene Land muss herhalten, um unsere Engpässe zu beheben? Inakzeptabel ist dafür noch ein harmloses Wort.