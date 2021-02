Rückkehr von Freiheitsrechten : Der digitale Impfpass führt zum Impf-Drang – gut so!

Die EU hat sich darauf verständigt, einen digitalen Impfpass einzuführen. Der Start wird sich nun zwar sicher noch einige Zeit hinausziehen, aber das Projekt ist zu begrüßen, um uns allen die Freiheit zurückzugeben. Notorische Impfverweigerer werden allerdings nicht begeistert sein- aber das ist deren Problem.

Es ist vernünftig, dass die EU sich trotz des Bremsens von Deutschland darauf geeinigt hat, im frühen Sommer einen digitalen Impfpass einzuführen. Diese App wird uns helfen, langsam den Weg in die Normalität zurückzufinden. Sie wird es den Reisekonzernen erleichtern, Flüge im Sommer durchzuführen, indem beim Check-In einfach geprüft wird, ob der betroffene Bürger nun geimpft ist oder wenigstens für die nächsten ein oder zwei Tage als risikolos einzustufen ist, weil er einen entsprechendes negatives Testergebnis in die Impfpass-App eintragen ließ. Gleichzeitig wird der digitale Impfpass Deutschland und Europa helfen, sich beim Thema Impfpflicht ehrlicher zu machen. Eine harte Impfpflicht wird es voraussichtlich zwar nicht geben, weil Politik und Gesellschaft vor einem solchen Schritt zurückschrecken und um Verschwörungstheoretikern nicht weiteres Material für ihre unsinnigen Kampagnen zu geben. Und solange es nicht genügend Impfstoff für alle gibt, wäre eine Impfpflicht sowieso unsinnig.

Aber ein gewisses Drängeln, sich doch besser im Interesse der Allgemeinheit und von einem selbst impfen zu lassen, sollte es schon geben: Ja, es wird so sein, dass ab Spätsommer/frühem Herbst immer mehr Museen, Kinos, Unterhaltungsparks oder auch manche Restaurants und Hotels nur noch Gäste einlassen, die sich gegen eine Infektion haben immunisieren lassen. Dies werden auch in Deutschland viele Institutionen machen wollen, um die Gäste untereinander zu schützen. Auch manche Arbeitgeber denken darüber nach, interne Meetings in geschlossenen Räumen nur noch mit den Kollegen und Kolleginnen zu machen, die auch geimpft wurden –die anderen können sich ja per Videocall dazuschalten.