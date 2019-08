Kommentar zum Exporteinbruch : Ungewohnte Wirtschaftsschwäche

Meinung Düsseldorf Der Wirtschaftsabschwung in Deutschland ist kein Drama. Er könnte gefährlich werden, wenn die Politik die falschen Schlüsse daraus zieht, meint unser Autor.

Deutschland hat die Finanzkrise von 2009 so gut überstanden, dass die meisten Menschen hierzulande glauben, Wirtschaftseinbrüche gehören der Vergangenheit an. Die Produktion erreichte neue Rekordhöhen, die Staatshaushalte wurden saniert, und auf dem Arbeitsmarkt herrschte in vielen Teilen des Landes Vollbeschäftigung. Viele fühlten sich an das Wirtschaftswunder der 50er und 60er Jahre erinnert.

Das zweite Problem sind die Unternehmen, den offenbar nicht genügend einfällt, was sie in Deutschlands produzieren könnten. Deshalb legen sie ihre Gewinne lieber im Ausland an – und verursachen damit die von den USA so hart kritisierten Exportüberschüsse. Sie könnten stattdessen an der digitalen Modernisierung Deutschlands stärker mitwirken. Es gibt also viel zu tun. Packen wir’s an.