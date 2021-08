Nur noch ein Notfahrplan : Ein Streik gegen Pendler und die Verkehrswende

Tausende Züge werden an diesen Mittwoch wohl ausfallen. Foto: dpa-tmn/Daniel Reinhardt

Meinung Berlin/Düsseldorf Der neue Bahnstreik hat mit rein materiellen Interessen der Belegschaft nichts zu tun. GDL-Chef Weselsky ruft seine Truppen nur zum Arbeitskampf auf, um seine Organisation zu stärken. Pendler können nur hoffen, dass das Theater irgendwann vorbei geht.

Der schnelle Beginn der Streiks bei der Bahn erschreckt. Claus Weselsky , der Vorsitzende der kleinen Lokführergewerkschaft GDL , will offensichtlich die Zeit vor der Bundestagswahl nutzen, um noch schnell Punkte zu machen gegen die deutlich größere Gewerkschaft EVG . Millionen Fahrgäste sollen quasi als Geisel genommen werden, damit die Politik den Bahnvorstand unter Druck setzt, mit der Gewerkschaft der Deutschen Lokomotivführer einen deutlich besseren Tarifvertrag als mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft zu vereinbaren, um endlich Ruhe vor der Wahl zu haben. Und als Ergebnis würden dann wohl einige Tausend Gewerkschafter die Seite wechseln, nur um vom etwas besseren GDL-Abschluss zu profitieren.

Man kann nur hoffen, dass dieses Kalkül nicht aufgeht. Die Politik sollte klarmachen, dass ein längerer Streik dazu führen kann, die Regeln für Arbeitskämpfe bei einem so wichtigen Unternehmen wie der Bahn zu verschärfen. Streiks sind legitim, um die Interessen der Mitarbeiter zu vertreten, aber nicht, um sich gegen eine andere Organisation zu profilieren.

Der Arbeitskampf ist ein Trauerspiel: Er schadet Millionen Pendlern, und er bremst den Ausbau der Schiene hin zu einer immer besseren Alternative zu Auto und Flugzeug. Die Bürger sollten die Nerven behalten: Viele Züge in NRW werden von anderen Unternehmen als der Bahn gefahren, werden also weiter unterwegs sein. Homeoffice ist für viele Bürger eine Alternative, sie sollten es während des Streiks öfter nutzen. Auch bei der Bahn werden viele vernünftige Lokführer sich an dem Arbeitskampf vielleicht nicht beteiligen.