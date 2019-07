Kommentar zum Umwelthilfe-Urteil : Die Umwelthilfe springt ein, wo der Staat versagt

Berlin Die Deutsche Umwelthilfe hat einen für sie existenziellen Sieg vor dem Bundesgerichtshof errungen. Wäre der Kläger vor Gericht durchgekommen, hätte das nicht nur für die Umweltorganisation verheerende Folgen gehabt.

Die Umwelthilfe leistet wertvolle Arbeit. Sie wird dort tätig, wo gegen Umwelt- und Verbraucherschutzregeln verstoßen wird, der Staat jedoch nicht hinschaut. Das war etwa bei der jahrelangen Überschreitung der EU-Grenzwerte für Schadstoffe der Fall, die in vielen Städten zu Diesel-Fahrverboten geführt hat. Dass die Umwelthilfe eine Art Umweltpolizei spielen kann und muss, liegt am Versäumnis des Staates, Umweltsünden rechtzeitig und umfassend zu ahnden.

Der Umwelthilfe aber ein „Geschäftsmodell“ aus niederen Beweggründen zu unterstellen, das nur darauf zielt, Einnahmen aus Abmahnungen zu generieren, geht zu weit. Dass kleine mittelständische Firmen andererseits ständig befürchten müssen, von der Umwelthilfe verklagt zu werden, weil sie irgendwo im Kleingedruckten gegen eine Vorschrift verstoßen haben könnten, ebenfalls. Es ist Aufgabe der Politik, in dieser Auseinandersetzung für mehr Angemessenheit zu sorgen. Der Umwelthilfe einfach die Gemeinnützigkeit abzuerkennen, wie es die CDU will, wird der Sache sicher nicht gerecht. Der Beschluss entlarvt nur, auf welcher Seite die Union im Zweifel steht, nämlich nicht auf der des Umweltschutzes. Die Regierung könnte aber prüfen, ob etwa die steuerliche Privilegierung von Spenden an gemeinnützige Organisationen und Stiftungen nicht zu sehr ausgenutzt werden kann.