Ende der Gasheizung Die Heizungsdiktatur der Ampel

Der Kanzler ist zufrieden: Jetzt komme Tempo in Deutschland, sagt Olaf Scholz nach dem Verhandlungsmarathon. In der Tat zählt das Papier der Ampel kleinteilig auf, was beschleunigt werden soll. Die FDP hat sich beim Verkehr durchgesetzt, 144 Autobahnprojekte sollen schneller fertig werden, für die Grünen garniert mit der Auflage, mehr Windräder am Straßenrand zu bauen und Mittel der Lkw-Maut der Bahn zukommen zu lassen.