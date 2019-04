Vorstoß zu Preis-Rabatten : Die Bahn muss billiger werden - aber das Fliegen auch deutlich teurer

Meinung Berlin Die Bahn konkurrenzfähiger zu machen – dieser Vorschlag des beim Klimaschutz unter Druck stehenden Verkehrsministers verdient sicher Beifall. Das Ziel ist richtig. Doch über den Weg lässt sich zumindest streiten.

Ein Unding ist etwa, dass ausgerechnet im CO 2 -reichen Luftverkehr überhaupt keine Mehrwertsteuer und auch keine Kerosinsteuer anfällt. Die Regierung gibt dafür Wettbewerbsgründe an. Würde sie den Luftverkehr steuerlich belasten, verlöre die deutsche Luftverkehrswirtschaft den Anschluss an die internationale Konkurrenz, wird argumentiert. Da der Klimaschutz aber weltweit zwingend geworden ist, sollte der deutsche Verkehrsminister dafür eintreten, zumindest europaweit im Luftverkehr endlich eine Besteuerung einzuführen. Das würde den Wettbewerbsnachteil der Bahn gegenüber dem Flugverkehr auf mittleren Strecken stark reduzieren. Das Gleiche gilt für die Abschaffung des steuerlichen Dieselprivilegs im Auto- und Lkw-Verkehr. Da aber eine rasche Umsetzung in beiden Fällen nicht anzunehmen ist, wäre die schnelle Reduzierung des Mehrwertsteuersatzes für das Bahnfahren immerhin eine zweitbeste Lösung.