Kommentar zur Klimakonferenz COP 27 : Die Macht des Marktes für das Klima nutzen

Kenia kämpfte in diesem Jahr mit der dritten Dürre innerhalb eines Jahrzehnts. Foto: dpa/Dong Jianghui

Meinung Der Krieg ist eine schlechte Zeit für den Klimaschutz, dabei ist er wichtiger denn je. Peinlich, dass die Industrieländer mit gebrochenem Versprechen nach Ägypten fahren. Umso wichtiger, dort eine Botschaft zu platzieren.

Zum 27. Mal treffen sich die Vertreter der Staaten zum Klimagipfel - in einer Zeit, in der der Klimaschutz einen besonders schweren Stand hat. Das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, scheint kaum noch zu schaffen. Anstatt den Ausstieg aus den fossilen Energien voranzutreiben, fahren viele Staaten wegen des russischen Krieges und der Energiekrise alte Kohlekraftwerke wieder hoch. Energiepolitisch verständlich, um die nächsten Winter zu überstehen, klimapolitisch aber ein Problem. Russland und China haben sich aus dem gemeinsamen Kampf gegen die Erderwärmung weitgehend verabschiedet.

Es wird Zeit, die Macht der Marktwirtschaft für das Klima zu nutzen. Ökonomen mahnen seit langem, dass Klimainvestitionen in Ländern mit wenig Klimaschutz den größten Nutzen bringen, wohingegen die Einsparung der letzten Tonne Kohlendioxid am teuersten ist. Die Industrieländer wären also gut beraten, ihre Zusagen gegenüber dem armen Süden einzuhalten.